Глава СКР отреагировал на избиение мужчиной мальчика до переломов под Пензой

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков возбудит уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Заречном. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Владимиру Игнатенкову предстоит доложить об установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным медиапространства, в Заречном Пензенской области мужчина избил мальчика. В итоге несовершеннолетнего доставили в лечебное учреждение с переломами. Следственные органы регионального подразделения СКР организовали процессуальную проверку по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Павел Фролов