В Чебоксарах 12-летний мальчик пострадал в ДТП

12-летний школьник получил травмы в результате аварии на перекрестке в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 12-летний школьник получил травмы в результате аварии на перекрестке в Чебоксарах

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики 12-летний школьник получил травмы в результате аварии на перекрестке в Чебоксарах

Фото: Госавтоинспекция Чувашской Республики

ДТП произошло сегодня около 11 часов утра на перекрестке проспекта Ивана Яковлева и улицы Кукшумская.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan, который поворачивал налево на зеленый сигнал. В момент аварии мальчик находился в салоне Nissan и был пристегнут ремнем безопасности. С предварительным диагнозом «ушиб головы» его доставили в больницу для обследования.

Водители обоих автомобилей прошли освидетельствование на состояние опьянения, результат — отрицательный. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Влас Северин