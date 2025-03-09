В Чувашской Республике, в городе Алатырь, при пожаре в частном доме погибла 18-летняя девушка. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии при пожаре в частном доме погибла 18-летняя девушка

Фото: Пресс-служба МЧС по Чувашской Республике В Чувашии при пожаре в частном доме погибла 18-летняя девушка

Фото: Пресс-служба МЧС по Чувашской Республике

Пожар произошел утром в воскресенье, 9 марта, в 8:30 на улице Советская в Алатыре. 18-летняя дочь хозяйки дома помогла матери выбраться из задымленного помещения через окно, однако сама спастись не успела. По предварительной информации, утром женщины поставили вариться пищу на плиту и уснули.

Для тушения пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники.

Всего за прошедшие сутки в республике зафиксировано 5 пожаров, а спасатели ликвидировали последствия 3 ДТП.

Влас Северин