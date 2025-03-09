Пермский ракетный завод нарастил размер чистых активов на 20%

АО «Протон-ПМ» сообщило об изменении размера чистых активов (активы минус обязательства) состоянию на 31 декабря 2024 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», на указанную дату стоимость чистых активов общества составляла 9,1 млрд руб. Рост показателя составил почти 20%, по состоянию на 31 декабря 2023 года он указывался в размере 7,6 млрд руб. Изменения по чистым активам на предприятии не комментируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

АО «Протон-ПМ» входит в интегрированную структуру АО «НПО “Энергомаш”» ГК «Роскосмос». Производственная площадка предприятия находится в Перми. Сегодня «Протон-ПМ» является ведущим предприятием российской космической отрасли, его основная специализация — изготовление ракетных двигателей и их составных единиц. Завод осуществляет производственную деятельность на площадках в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Новые Ляды. Финансовые показатели АО по выручке и прибыли не публикуются.