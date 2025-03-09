Сочи привлек на реализацию нацпроектов свыше 855 миллионов рублей

Сочи привлек на реализацию нацпроектов свыше 855 млн руб., которые пойдут на развитие инженерных систем и создание соцобъектов. Об этом сообщает мэрия города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В частности, в релизе говорится, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на территории школы № 87 в поселке Горное Лоо Лазаревского района предусмотрено строительство нового блока начальной школы на 400 мест, а в Центральном районе — ремонт и оснащение гимназии № 6.

По нацпроекту «Семья» предусмотрено создание двух модельных муниципальных библиотек. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Сочи выделены средства на строительство магистрального водовода от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского внутригородского района.

Андрей Петров