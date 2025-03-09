Атлетка из Невинномысска выиграла три медали на Чемпионате и Кубке России

Невинномысская легкоатлетка, мастер спорта России Алина Кржижановская приняла участие в Чемпионате и Кубке России (спорт глухих), который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам градоначальника, соревнования длились три дня. В них участвовали 260 спортсменов из 35 регионов РФ, а так же атлеты из Белоруссии.

«Невинномысск представляла воспитанница спортивной школы №1 города Алина Кржижановская. В настоящее время она учится в Ставропольском училище олимпийского резерва», – уточнил Михаил Миненков.

Он рассказал, что в первый день состязаний спортсменка завоевала «золото» в беге на 60 м, во второй день выступила в пятиборье (бег 60 м с барьерами, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, толкание ядра и бег 800 м) и, в итоге, получила серебряную медаль. «В третий день соревнований Алина Кржижановская стала сильнейшей спортсменкой страны в беге 60 м с барьерами – завоевала второе золото», – добавил глава города.

Невинномысскую легкоатлетку тренируют Людмила Терещенко и Глеб Букреев. Впереди у спортсменки Всероссийские сборы и подготовка к летним стартам.

Владимир Андреев