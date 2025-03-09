В Челябинской области ожидаются метели и гололед

На территории горно-заводской зоны Челябинской области 10 марта ожидается сильный снег, метели, снежные заносы и гололед. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.

Ночью температура прогнозируется в пределах минус шести — минус 11 градусов, днем — от минус одного до плюс четырех градусов. Ветер южный, юго-западный 3-8 м в секунду. Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность, ездить с низкой скоростью и увеличивать дистанцию между автомобилями. Особенно внимательно нужно относиться к выезду на встречную полосу, отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Виталина Ярховска