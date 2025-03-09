В правительстве Ростовской области обсудили проблемы Гуково

Наиболее острыми проблемами для Гуково Ростовской области являются плохое состояние дорог, нехватка мусорных контейнеров и отсутствие уличного освещения. Об этом шла речь на встрече врио губернатора региона Юрия Слюсаря и главы городской администрации Андрея Шеенкова, сообщает пресс-служба главы Ростовской области.

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По словам господина Шеенкова, в муниципальном дорожном фонде недостаточно средств для ремонта дорог, через которые сейчас идет большой объем транспорта в новые регионы. Юрий Слюсарь пообещал рассмотреть вопрос о выделении городу дополнительно на ремонт дорог 20 млн руб.

Также глава администрации Гуково рассказал о нехватке 311 контейнеров для мусора. Господин Слюсарь отметил, что область вскоре закупит 16 тыс. контейнеров и необходимую часть передаст городу.

В числе острых проблем Гуково было названо отсутствие уличного освещения. В правительстве планируют договориться с «Донэнерго» о размещении светильниках на уже установленных компанией опорах.

Кроме того, на встрече было решено создать в Гуково городское предприятие, которое будет обслуживать благоустроенные территории (парки, скверы).

Мария Иванова