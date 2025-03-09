Пьяный водитель в Тюмени погиб после въезда в бетонное ограждение

Водитель Mitsubishi Galant въехал в бетонное ограждение на ул. Малышева в Тюмени и опрокинулся от удара, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «33-летний водитель доставлен в больницу, где сотрудниками Госавтоинспекции проведено освидетельствование, установлено алкогольное опьянение 0,72»,— добавили в ведомстве.

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В ГИБДД добавили, что в последствии водитель Mitsubishi Galant скончался в больнице от полученных травм. По данным Госавтоинспекции, мужчина был лишен водительских прав за пьяное вождение в 2021 году. «У него национальное водительское удостоверение сопредельного государства. Обстоятельства ДТП выясняются»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев