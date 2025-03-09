Продолжительные выходные ожидают россиян в мае и июне

Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 1 по 4 мая. На День Победы и День России также выпадет по четыре нерабочих дня из-за переноса праздничных выходных в феврале и марте, напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. В 2025 году 23 февраля выпало на воскресенье, а 8 марта — на субботу.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня»,— сказал Ярослав Нилов «РИА Новости».

Депутат добавил, что баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленный в Трудовом кодексе, не был нарушен. Он также напомнил, что постановление о переносе выходных приняло правительство.