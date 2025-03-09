В Петербурге задержали подозреваемых в похищении подростка

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух мужчин, которых подозревают в насильственном похищении 16-летнего подростка по предварительному сговору. За освобождение они требовали 300 тыс. руб.

«Вечером 6 марта неизвестные избили 16-летнего подростка, против его воли посадили в автомобиль и несколько часов возили по городу. Угрожая расправой, они требовали за освобождение 300 тыс. руб. в счет несуществующего долга»,— сообщила пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как добавили в ведомстве, подросток сообщил о похищении своему отцу, после чего тот отправил на карту сына деньги. Часть из них юноша обналичил в городе Сестрорецк, который находится вблизи Петербурга, и передал похитителям. Еще 126 тыс. руб. он перевел им в виде криптовалюты. После этого преступники освободили подростка и скрылись.

Подозреваемые в похищении — 18-летний житель Петербурга и 29-летний житель республики Коми. Причиной похищения, как сообщила полиция, стал «финансовый спор между подростком и злоумышленниками». Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека), которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Управление МВД опубликовало записи с видеокамер. На них видно, как мужчины за руки выводят подростка из подъезда жилого дома и силой пытаются посадить в автомобиль. Один из предполагаемых похитителей во время задержания сказал, что его «через интернет попросили посидеть в машине».