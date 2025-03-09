К читателям газеты «Коммерсантъ»

Торжество Православия

Первое воскресенье Великого поста именуется «Торжеством Православия». Празднество установлено в честь победы над иконоборцами. Иконоборцами называли тех, кто отвергал поклонение иконам, считая их «идолами». Это движение возникло в начале VIII века и отрицало святость икон. В Византийской империи иконоборцы были поддержаны императорами, такими как Константин Копроним и другие. В 730 году император Лев III Исавр законодательно запретил почитание икон. Однако ересь иконоборчества была побеждена на VII Вселенском Соборе в 787 году, где окончательно утвердилась истина: если Христос был Истинным Богом и Истинным Человеком, то Его изображение имеет право на существование в иконах, росписях храмов и символах. Икона стала зримым свидетельством реальности Боговоплощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 843 году, в первое воскресенье Великого поста, перед иконой Богородицы Константинопольской патриарх Мефодий, царица Феодора и ее сын Михаил отслужили особый молебен. Однако, в отличие от других молебных чинопоследований, в богослужебный текст «Торжества Православия» были включены анафемы (греч. ἀνάθεμα — «отлучение», изгнание от церковного общения) за намеренное искажение догматов (ересь) и за разделение внутри Церкви (раскол).

Раскол и ересь — одни из самых тяжких грехов, ведь раскольники не только посягают на основы учения и единство Церкви, но и увлекают за собой других верующих, уводя их от Истины. Слово «православие» (греч. ὀρθοδοξία) означает «правильное учение» («ὀρθός» — прямой, правильный и δόξα — мнение, суждение). Православие — это истинное христианское учение о Боге, о Его творении, о призвании и предназначении человека, о путях достижения спасения.

Православие есть истинное Богопознание и Богопочитание, оно отражает полноту Боговедения и дарует человеку дары Святого Духа. Как сказал митрополит Антоний Сурожский, «Торжество Православия — это день, когда мы ликуем о том, что Бог остался непобежденным человеческим грехом, грехом ума, холодностью и неустойчивостью сердца, колебаниями воли, грехами плоти».

Символично, что нынешний пост начался с Прощеного воскресенья, когда праздновалась память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси, замученного 17 февраля (2 марта по старому стилю) 1612 года. В годы тяжелых испытаний для нашей Отчизны он выдержал поношение, плен и заточение в подземелье. Благодаря его посланиям было собрано народное ополчение, и войска польского короля Сигизмунда III, а также армия «тушинского вора» Лжедмитрия были повержены. Святитель Ермоген призывал: «Просите у Бога милости и призывайте на помощь Богородицу и Небесные силы!» Он повелевал прекратить бесчинства войск, стоявших за Святое дело. В своей грамоте 1611 года он писал: «Отриньте от себя всякую ересь и всякое нечестие, его же ненавидит Бог. Кто… блудник — возлюби целомудрие, еже есть чистота телесная… кто разбойник или вор, или клеветник, или судья неправедный… или книги гадательные или волшебные на погибель держит…— впредь обещайся Богу таковых дел не творить».

Слова священномученика Ермогена особенно актуальны в наше время. Защищая иконы, Церковь отстояла истину Боговоплощения — истину о том, что Бог являет и открывает Себя образно. В каждом человеке пребывает сияние, печать Образа Христова, и поэтому, ликуя сегодня о Торжестве Православия, мы говорим, что каждый может стать «живой иконой», ведь каждый из нас — Образ и Подобие Божие. Будем хранить благоговейное отношение друг к другу, нашу веру в догмат о почитании святых икон, который выражает безусловную истину: Бог стал Человеком, чтобы человек мог стать Богом!

С праздником Торжества Православия!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский