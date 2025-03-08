У летевшего из Ставрополя в Санкт-Петербург самолета треснуло лобовое стекло

В самолете, летевшем из Ставрополя в Санкт-Петербург, лобовое стекло треснуло во время полета. Инцидент произошел 7 марта над Дагестаном. Об этом сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Командир воздушного судна заметил трещины на внешнем остеклении в левой части и связался с центром управления полетами для получения указаний. Ему рекомендовали изменить курс и направиться в Москву, в аэропорт Внуково. Сигнал бедствия не был объявлен.

Самолет принадлежит авиакомпании «Победа».

Тат Гаспарян