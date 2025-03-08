Пензенская область показала рост объемов онлайн-торговли

Жители Пензенской области стали чаще покупать товары в Сети. На это указывают данные Пензастата.

В первом месяце текущего года организациям, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, удалось реализовать товаров на 747,8 млн руб. Показатель аналогичного периода минувшего года был на 16,3% меньше в сопоставимых ценах.

В случае с долей онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли таких организаций речь идет о 5,1% в январе 2025 года. Показатель такого же периода прошлого года составлял 4,8%.

Павел Фролов