Бастрыкин потребовал возбудить дело после падения щитка на ребенка в ЯНАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ), сообщили в пресс-службе ведомства. «В феврале пятилетний мальчик вместе с матерью находился в подъезде здания, где на него обрушилась незакрепленная металлическая крышка распределительного щитка. У пострадавшего диагностирована травма головы, ему потребовалась медицинская помощь»,— пояснили в СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в мкр. Мирный, 1/8. В феврале следственный отдел по Новому Уренгою организовал доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).

В марте прокуратура города проверила на исполнение требований законодательства управляющую компанию «Уютный Север», которая осуществляет управление домом. Прокурор Нового Уренгоя внес представление генеральному директору организации, возбудил административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом) и направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

По данным «Вести Ямал», металлический щит в доме был закреплен «на четыре шурупа». «Калужские (семья мальчика. — "Ъ-Урал") в тот же день, после больницы осмотрели все щитки в своем подъезде — картина удивила. Железные элементы советских времен плохо закреплены, висят на честном слове. И не только в Мирном»,— сообщила телекомпания.

Руководитель СКР по ЯНАО Андрей Егоров представит генералу Бастрыкину доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах и результат расследования уголовного дела. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— подчеркнули в пресс-службе.

Василий Алексеев