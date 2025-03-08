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Юрий Слюсарь сказал о «бесконечном уважении» к женщинам, защищающим Родину

Врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале поздравил жительниц Дона с Международным женским днем.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

«История Ростовской области – это история сильных, мудрых и трудолюбивых женщин. Благодаря вам остаются непоколебимы вечные ценности — любовь, семья, верность. Мы легко преодолеваем любые трудности, когда рядом наши матери, бабушки, жены, дочери и сестры. Особые слова благодарности родным наших героев, вставших на защиту Отечества, и бесконечное уважение женщинам, которые сами отправляются защищать Родину. Спасибо вам за отвагу и верность стране!», - написал врио губернатора, также пожелав всем женщинам «как можно больше радостных дней».

В России Международный женский день — государственный праздник и выходной день.

Сергей Иванов

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