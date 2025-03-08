Под Пензой двое пешеходов попали в больницу в результате ДТП

В Пензенском районе Пензенской области водитель отечественной легковушки сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла накануне, в пятницу, на 2-м км дороги «Арбеково — Понкратовка — Богословка — Нижний Новгород — Саратов». Там находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2104» мужчина 1965 года рождения совершил наезд на мужчин 1990 и 1994 годов рождения.

Пострадавших доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов