Строительство манежа Центра развития футбола в Казани завершено на 84%

Строительно-монтажные работы на футбольном манеже Центра развития футбола завершены на 84%. Об этом сообщает пресс-служба ГИСУ Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство манежа Центра развития футбола в Казани

Фото: ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ), ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ Строительство манежа Центра развития футбола в Казани

Фото: ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ), ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ

Объект располагается на территории стадиона «Рубин». Помимо футбольного манежа, в центре планируется построить блок спортивной базы с раздевалками и общежитием для 76 спортсменов, а также корпуса универсального спортивного комплекса.

Сам манеж будет включать два поля: одно с натуральным покрытием размером 10564 м и другое — с искусственным покрытием размером 9047 м. Также предусмотрен теплый переход между корпусами.

В настоящее время продолжается монтаж инженерных сетей, установка наружного освещения, устройство канализации и электричества. Ведется отделка потолков и стен, а также благоустройство территории.

Влас Северин