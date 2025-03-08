На государственную поддержку молочного скотоводства в 2025 году в Марий Эл выделено 415 млн руб., что на 29 млн руб. больше по сравнению с 2024 годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл на поддержку молочного скотоводства в 2025 году выделили 415 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл на поддержку молочного скотоводства в 2025 году выделили 415 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В планах на 2025 год — произвести не менее 244 тыс. тонн молока в хозяйствах всех категорий, что на 6 тыс. тонн больше по сравнению с 2024 годом. Рост производства будет достигаться за счет увеличения поголовья коров и повышения продуктивности дойного стада. В текущем году запланировано строительство животноводческих комплексов в племзаводе «Семеновский» и колхозе «Первое мая».

Всего в январе 2025 года в Марий Эл было произведено 18,2 тыс. тонн молока, что на 1,5 тыс. тонн больше по сравнению с январем 2024 года и составляет 109% от предыдущего периода. Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 514 голов до 20 152 голов (103%), средний надой молока от одной коровы вырос на 62 кг и составил 787 кг.

Государственная поддержка молочного скотоводства в 2024 году составила 386 млн руб., включая субсидии из федерального бюджета и впервые выделенные средства республиканского бюджета.

В 2024 году Марий Эл заняла второе место в Приволжском федеральном округе по среднему надою молока от одной коровы, который составил 9 тыс. кг. В этот период были введены в эксплуатацию два помещения для содержания крупного рогатого скота на 600 скотомест в деревне Русский Кукмор Медведевского района и животноводческий комплекс на 504 головы коров в деревне Тушнур Новоторъяльского района.

Влас Северин