В Республике Татарстан около 190 тыс. женщин занимаются предпринимательством или работают как самозанятые. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 190 тыс. женщин занимаются предпринимательством в Татарстане

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Около 190 тыс. женщин занимаются предпринимательством в Татарстане

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Татарстане на начало 2025 года зарегистрировано более 110 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), из которых около 46 тыс. — женщины. Более 142 тыс. женщин в республике работают как самозанятые.

Вице-премьер и министр экономики региона Мидхат Шагиахметов отметил, что женщины активно участвуют в креативных индустриях, инновациях и социальном бизнесе. Он добавил, что задача властей — продолжать поддерживать и стимулировать эту активность, предоставляя необходимые инструменты и знания для старта и развития бизнеса.

Традиционно женщины выбирают сферы социальной, бьюти и образовательной деятельности, но наблюдается рост числа женщин-предпринимателей в производственном секторе.

Влас Северин