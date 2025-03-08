На улице Таврической в Сириусе возобновят подачу воды после аварии

Водоканал Сочи завершает ремонт водовода на перекрестке улиц Старообрядческой и Таврической в Сириусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты приступили к ремонту из-за возникшей нештатной ситуации на водопроводной сети. В ходе устранения аварии жители ул. Таврической столкнулись с временными перебоями водоснабжения.

Согласно заявлению представителей Водоканала, полное восстановление подачи воды запланировано сегодня около 16:00 по мск после окончания всех необходимых работ.

Нурий Бзасежев