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На улице Таврической в Сириусе возобновят подачу воды после аварии

Водоканал Сочи завершает ремонт водовода на перекрестке улиц Старообрядческой и Таврической в Сириусе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты приступили к ремонту из-за возникшей нештатной ситуации на водопроводной сети. В ходе устранения аварии жители ул. Таврической столкнулись с временными перебоями водоснабжения.

Согласно заявлению представителей Водоканала, полное восстановление подачи воды запланировано сегодня около 16:00 по мск после окончания всех необходимых работ.

Нурий Бзасежев

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