«Лахта Центр», телебашня и мосты «поздравят» петербурженок с 8 Марта

В честь Международного женского дня сразу несколько объектов Санкт-Петербурга преобразятся за счет праздничной подсветки. Увидеть ее можно будет вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Городская телебашня засияет в 18:50. Архитектурно-художественная подсветка будет работать до 7:30 9 марта. Также огни зажгут на «Лахта Центре» — небоскреб будет мерцать с 18:00 до 8:00.

Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура окрасятся в цвета государственного флага России, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Увидеть их с подсветкой можно будет с 18:50 до 7:30.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский поздравили петербурженок с 8 Марта.

Татьяна Титаева