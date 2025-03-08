К женскому празднику в Сочи запустили автобус с цветами из шаров

В Международный женский день на улицы Сочи вышел автобус, украшенный цветами из воздушных шаров. Транспорт будет курсировать по маршруту №7 в течение всего дня, сообщает пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С раннего утра в общественном транспорте женщинам преподносили цветы и поздравляли с праздником. Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что букеты дарят заряд позитива и поднимают настроение, а ежегодные акции получают множество положительных отзывов от жительниц и гостей курорта.

К Международному женскому дню в Сочи подготовлено свыше 120 мероприятий. На ул. Навагинской открылась ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, в парке «Ривьера» состоится забег «Женская миля», а на курорте «Роза Хутор» — праздничный турнир по лыжам и сноуборду. Вечерняя программа включает концерт солистов Сочинской филармонии в зале органной и камерной музыки им. Дебольской.

Нурий Бзасежев