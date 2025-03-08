«Амкар-Пермь» проиграл один из двух контрольных матчей

На сборах в Сочи футболисты «Амкара-Пермь» провели в один день две контрольные игры. В первой уступили «Космосу» из Долгопрудного со счетом 1:2. Единственный гол за пермяков забил Евгений Тюкалов. Напомним, что несколько дней назад над этим соперником была одержана уверенная победа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вечером пермская команда сыграла с ФК «Сочи-2». Итог поединка - 3:1 в пользу «амкаровцев». Голами отметились Валерий Потороча, Артем Котик и Денис Чушъялов.

Как отметил в комментариях главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко, в первой игре состав был экспериментальный. На поле вышло пять молодых игроков, воспитанников пермской академии футбола. Вторая игра уже была проведена основными силами. Следующий контрольный матч состоится 11 марта. Соперником будет казанский «Рубин-2».