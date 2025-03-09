Мечтательная балерина. Богиня воздуха

9 марта 1885 года в Петербурге родилась великая балерина Тамара Карсавина. Блестящая исполнительница партий в «Жар-птице», «Петрушке», «Жизели», «Спящей красавице», «Щелкунчике» в начале пути ощущала себя беспомощной, а ее отец считал, что для танцевального искусства у Тамары неподходящий, слишком мягкий характер. И все-таки она стала настоящей звездой русского балета, оставаясь ею даже в Англии, где прожила большую часть своей жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1910-е годы. Тамара Карсавина

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / ЦГАК СПб 1910-е годы. Тамара Карсавина

Фото: Яков Штейнберг / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / ЦГАК СПб

«Жаль, что ты слабоумная»

На фоне других балерин петербурженка Карсавина выделялась не только удивительной красотой, но и интеллектом. С самого детства Тамара много читала, буквально упиваясь, по ее выражению, пушкинской прозой и поэзией. Из немногочисленных томов, стоявших в шкафу в комнате отца, вспоминала балерина, самыми привлекательными были иллюстрированные собрания сочинений Пушкина и Лермонтова. «Нашим чтением никто не руководил, и в то время, когда другим в качестве интеллектуальной пищи вручали нравоучительные истории о "добром Пете" и "непослушном Мише", мы пили вволю из Кастальского ключа (мифический источник Аполлона и муз на горе Парнас.— "Ъ-СПб"). Настолько божественно проста поэзия Пушкина и так кристально прозрачна его проза, что даже мне, шестилетнему ребенку, она была понятна»,— писала позже балерина в книге воспоминаний «Театральная улица».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1907 год. Тамара Карсавина позирует фотографу Альфреду Эберлингу Фото: Альфред Эберлинг / Wikimedia Отец балерины Платон Карсавин (1854–1922) Фото: Государственный академический Мариинский театр Следующая фотография 1 / 2 1907 год. Тамара Карсавина позирует фотографу Альфреду Эберлингу Фото: Альфред Эберлинг / Wikimedia Отец балерины Платон Карсавин (1854–1922) Фото: Государственный академический Мариинский театр

Согласно мемуарам артистки, поэмы Пушкина она знала наизусть и любила их декламировать, несмотря на небольшой дефект речи. Ее декламации с раскатистым картавым «р» веселили слушателей. В детские годы Тамара не показывала задатков будущей звезды сцены. Наоборот. Отдать девочку в балет — идея матери. Отец же, сам танцовщик императорской труппы, считал, что дочь слишком застенчива и не обладает «балеринским характером». Однако, когда настал день экзамена в балетное училище, Тамара прошла отбор строгого жюри. А дальше были годы упорной работы, за которые она приобрела уверенность и артистичность. За фанатичное упорство ее даже прозвали «истязающий себя факир».

«Я ощущала себя довольно беспомощной в классе,— признавалась позже Карсавина.— Старик Иогансон никогда не вставал с места, чтобы показать нам па. Он обозначал их неопределенными движениями дрожащих рук. Я долго не понимала, чего он хочет, и часто ошибалась. К тому же я боялась его, и от этого становилась вдвойне неловкой. Спрятаться за спинами других не было никакой возможности — у Иогансона был только один глаз, но сам Аргус мог позавидовать ему, и все мои маневры не ускользали от его внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Преподаватель Тамары Карсавиной в Императорском театральном училище Христиан Петрович Иогансон (1817–1903) Фото: Wikipedia 1900-е годы. Театральная улица (с 1923-го — улица Зодчего Росси) Фото: Матвеев Н.Г. / pastvu.com 1902 год. Выпускная группа Императорского театрального училища: Евгения Лопухова, Александра Чернятина, Лидия Кякшт, Александра Федорова, Елена Полякова, Екатерина Прудникова, Тамара Карсавина (справа) Фото: Wikipedia Следующая фотография 1 / 3 Преподаватель Тамары Карсавиной в Императорском театральном училище Христиан Петрович Иогансон (1817–1903) Фото: Wikipedia 1900-е годы. Театральная улица (с 1923-го — улица Зодчего Росси) Фото: Матвеев Н.Г. / pastvu.com 1902 год. Выпускная группа Императорского театрального училища: Евгения Лопухова, Александра Чернятина, Лидия Кякшт, Александра Федорова, Елена Полякова, Екатерина Прудникова, Тамара Карсавина (справа) Фото: Wikipedia

В наказание старик приказывал мне выйти вперед на всеобщее обозрение, превращая в объект своих насмешек. Швед по происхождению, Иогансон говорил на ломаном русском, перемежая его с французским. Словарь его ругательств отличался необычайным богатством и разнообразием.

— Жаль, что ты слабоумная,— обращался он ко мне после каждой неудачи.— Какую танцовщицу я мог бы из тебя сделать».

Училище, где обучалась балету Тамара Карсавина, сейчас находится на улице Зодчего Росси. Тогда эта улица носила имя Театральной. «Театральная улица» — так и назвала потом балерина увлекательную книгу своих воспоминаний.

Богиня воздуха в полете с Нижинским

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тамара Карсавина в роли Жар-птицы в одноименном балете в постановке Русских сезонов 1910 года Фото: Wikipedia 1910 год. Артисты труппы Сергея Дягилева — участники Русских сезонов на репетиции в Немецком клубе. У рояля справа сидит Игорь Стравинский, стоит Михаил Фокин, в центре — Тамара Карсавина Фото: Н. Александров / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / theatremuseum.ru Следующая фотография 1 / 2 Тамара Карсавина в роли Жар-птицы в одноименном балете в постановке Русских сезонов 1910 года Фото: Wikipedia 1910 год. Артисты труппы Сергея Дягилева — участники Русских сезонов на репетиции в Немецком клубе. У рояля справа сидит Игорь Стравинский, стоит Михаил Фокин, в центре — Тамара Карсавина Фото: Н. Александров / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru / theatremuseum.ru

Самый громкий балетный фурор Тамары Карсавиной — «Жар-птица и принц», спектакль, рожденный фантазией Игоря Стравинского и Михаила Фокина. Одноактный балет готовился по заказу Сергея Дягилева для Русских сезонов в Париже. Первоначально Дягилев в роли Жар-птицы видел яркую Матильду Кшесинскую, а Фокин — Анну Павлову с ее тонким силуэтом. Но почти 30-летняя Павлова восприняла «Жар-птицу» как декадентскую выдумку. Так в роли сказочной птицы появилась нежная и плавная Карсавина. По сравнению с Павловой и Кшесинской в ней было меньше огня и отточенной балетной техники. Но она очаровывала чем-то другим, почти неуловимым, мистическим.

«Как песню, слагаешь ты легкий танец —

О славе он нам сказал, —

На бледных щеках розовеет румянец,



Темней и темней глаза»,

— писала Анна Ахматова.

«Обстоятельства судили иначе, и я не жалуюсь, так как исполнение Карсавиной роли птицы было безукоризненным, и эта очаровательная <…> артистка имела очень большой успех», — вспоминал Стравинский.

Первое представление «Жар-птицы» состоялось 25 июля 1910 года в Париже. Любители балета были в восторге, словно сошли с ума. Карсавина вспоминала: «Боже мой! Я никогда не видела публику в таком состоянии. Можно было подумать, будто под креслами горит огонь, запертые двери, ведущие за кулисы, оказались бессильны. В антракте зрители врывались на сцену, чтобы прикоснуться к чуду, к невероятно красивым в своих костюмах главным героям».

Успех в Русских сезонах Карсавина разделила с Вацлавом Нижинским. Он покорил публику своим удивительным прыжком. Легендарный дуэт родился несколькими годами ранее в Мариинском театре. Тогда директор театра Владимир Теляковский поставил Нижинского и Карсавину в пару на представлении «Спящей красавицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1911 год. Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский на первом исполнении балета «Видение розы»

Фото: Wikipedia 1911 год. Тамара Карсавина и Вацлав Нижинский на первом исполнении балета «Видение розы»

Фото: Wikipedia

Кто-то спросил Нижинского, трудно ли парить в воздухе во время прыжка. Он сначала не понял вопроса, затем чрезвычайно вежливо ответил: «Нет, нет, совсем не трудно. Нужно только подняться в воздух и немного задержаться». Этот парящий в воздухе гений был постоянным партнером балерины до 1913 года. А само это время — ее расцветом.

Приезжая в Мариинку после гастролей, прима без труда возвращалась к классическому балету. Здесь она блистала в «Жизели», «Лебедином озере», «Щелкунчике» и «Спящей красавице».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арт-подвал «Бродячая собака»

Фото: pastvu.com / неизвестный автор Арт-подвал «Бродячая собака»

Фото: pastvu.com / неизвестный автор

«Этот сезон был ознаменован еще одним ярким вечером, который не смогли забыть посетители кабаре,— писал в статье "Во втором доме подвал" Виталий Рыженков.— 28 марта 1914 г. в «Собаке» танцевала Т. П. Карсавина». Это событие в «Бродячей собаке» Сергей Судейкин описывал в воспоминаниях не менее красочно: «А вечер Карсавиной, этой богини воздуха. Восемнадцатый век — музыка Куперена. "Элементы природы" в постановке Бориса Романова, наше трио на старинных инструментах. Сцена среди зала с настоящими деревянными амурами 18-го столетия, стоявшими на дивном голубом ковре той же эпохи при канделябрах. Невиданная интимная прелесть. 50 балетоманов (по 50 рублей место) смотрели затаив дыхание, как Карсавина выпускала живого ребенка — амура из клетки, сделанной из настоящих роз».

Русская грация в Лондоне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 1918 год. Тамара Карсавина с мужем Генри Брюсом и сыном Никитой Фото: Wikimedia / автор неизвестен Тамара Карсавина с сыном Никитой незадолго до отъезда из России в 1917 году Фото: Wikimedia / автор неизвестен Следующая фотография 1 / 2 1918 год. Тамара Карсавина с мужем Генри Брюсом и сыном Никитой Фото: Wikimedia / автор неизвестен Тамара Карсавина с сыном Никитой незадолго до отъезда из России в 1917 году Фото: Wikimedia / автор неизвестен

Следующая страница жизни Тамары Карсавиной — на других берегах. С большими трудностями она спустя полгода после революции перебралась за границу и поселилась сперва во Франции. 15 мая 1918-го состоялось закрытие сезона, а в июне ее мужу, английскому дипломату Генри Брюсу удалось вывезти семью из России: через озера, посты красных, с сомнительными паспортами, на последнем британском корабле из Мурманска. Учитывая, что Англия была страной-интервентом, они спаслись чудом. Еще в довоенной России балерина вышла замуж за иностранца, ради которого ушла от своего первого мужа, чиновника Василия Мухина. Брак с Брюсом, в котором Карсавина родила сына Никиту, продлился более 30 лет.

Английский биограф Карсавиной полагает, что она была лучшей лондонской балериной, одной из «трех граций» русского балета XX века. Первой грацией считается Анна Павлова, на роль третьей претендовали Ольга Спесивцева и Лидия Лопухова.

«Путь к силе и красоте» — так называется документальный фильм Вильгельма Прагера 1925 года, где артистка балета сыграла одну из ролей бок о бок с Лени Рифеншталь. Тамара Карсавина тогда все еще танцевала классику, только вместо Мариинки был лондонский «Колизей». После смерти Дягилева в 1929-м Карсавина окончательно осела в Лондоне и вскоре оставила сцену, начав работать над возобновлением балетов Фокина и Петипа. В 1930 году Тамара Карсавина была избрана вице-президентом британской Королевской академии танца (RAD) и занимала эту почетную должность четверть века. Уже став вице-президентом, она год танцевала с «Балле Рамбер» (Ballet Rambert). Последний выход балерины на сцену — в возрасте 46 лет — был с молодым английским танцовщиком Антоном Долиным, взявшим себе русское сценическое имя.

Русский балет в Лондоне продолжал развиваться. Карсавина была не только одним из основателей Королевской академии, но и курсов учителей танцев, открывшихся в 1930 году. В 1931-м вместе с Долиным и Алисией Марковой она помогла Великобритании создать Королевский балет (The Royal Ballet). Написала несколько книг по технике балета. The Karsavina Syllabus используется до сих пор. Великая английская балерина Марго Фонтейн в 1954 году училась у нее танцевать «Жар-птицу». В том же году Серж Лифарь пригласил Тамару на свою постановку «Жар-птицы», но она отказалась: «Прости меня, но я верна Фокину…»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1950-е годы. Тамара Карсавина репетирует с Марго Фонтейн «Видение розы»

Фото: Wikipedia 1950-е годы. Тамара Карсавина репетирует с Марго Фонтейн «Видение розы»

Фото: Wikipedia

Балерина Тамара Карсавина прожила 93 года, станцевав в 77 постановках, а в некоторых исполнив несколько партий. В конце жизни она с удовольствием выступала с воспоминаниями о великих современниках и партнерах: Павловой, Нижинском и других. Она полюбила Англию, но скучала по отчизне. В своей книге балерина писала: «Лондон абсолютно подходил бы мне, если бы от него можно было пешком дойти до моего родного города и Театральной улицы».

Анна Кашурина