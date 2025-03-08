СМИ: Григорий Джелаухов ушел с поста руководителя адвокатской палаты Дона

Григорий Джелаухов подал в отставку с поста президента Адвокатской палаты Ростовской области. Об этом сообщает сетевое издание Donday. По данным издания, 68-летний юрист сделал это «из-за личных обстоятельств».

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«Теперь место Григория Джелаухова займет Вячеслав Запорожцев. Он является заведующим филиалом «Защитник» Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова», - сообщает Donday.

На сайте Адвокатской палаты Ростовской области изменения в руководстве пока не отражены. Президентом палаты по-прежнему указан Григорий Джелаухов.

Григорий Джелаухов возглавил Адвокатскую палату Ростовской области в 2018 году, в 2022 году был переизбран.

Сергей Иванов