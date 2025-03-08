Вероника Кудерметова прошла во второй круг теннисного турнира WTA-1000

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова вместе с партнершей Чань Хаочин прошли во второй круг парного разряда на турнире WTA-1000 в США.

В первом матче они встретились с японкой Мией Като и испанской теннисисткой Кристиной Букша. Кудерметова и Чань выиграли со счетом 2:6, 6:3, 1:0 (10:6). Игра длилась 1 час 25 минут.

В следующем раунде казанская спортсменка и ее партнерша сойдутся в матче против пары Тимеи Бабош из Венгрии и Николь Меликар-Мартинес из США. Встреча запланирована на воскресенье 9 марта. Призовой фонд турнира составляет $8,9 млн. Сейчас Вероника Кудерметова является первой ракеткой России в женском парном разряде.

Влас Северин