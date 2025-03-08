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Рабочий из Киргизии разбился, упав с 10-метровой высоты в Невинномысске

В Невинномысске, трудовой мигрант погиб в результате падения с высоты десять метров, сообщили в пресс-службе краевой Гострудинспекции Ставропольского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла 5 марта на складе, где велись строительные работы. По данным инспекторов, после падения мужчина умер на месте.

«Предварительно установлено, что погибший — гражданин Киргизии. Он работал на высоте без необходимых средств защиты и не соблюдал меры безопасности»,— пояснили в ведомстве.

Николай Аксенов

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