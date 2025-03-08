В Татарстане отец на снегоуборщике наехал на своего шестилетнего сына

В селе под Челнами отец случайно наехал на своего шестилетнего ребенка, управляя снегоуборщиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Iptash».

Предварительно, инцидент произошел во время очистки участка от снега: мужчина не заметил мальчика и наехал ему на ногу. Ребенок получил открытую рану стопы, после чего отец повез сына в больницу для оказания медицинской помощи.

Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила, что инцидент произошел сегодня утром в Тукаевском районе республики. Ведомство организовало проверку случившегося, ее ход и результаты контролирует районная прокуратура.

Влас Северин