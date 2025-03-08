Самарский облсуд оставил в силе приговор осужденной за гибель курьера в ДТП

Водитель автомобиля BMW Екатерина Стародубцева, признанная виновной в смертельной аварии, не смогла оспорить приговор. Такое решение принял Самарский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд Самары назначил Екатерине Стародубцевой наказание в виде трех лет колонии-поселения. Также она лишилась водительских прав на два года десять месяцев.

Авария произошла 7 июля прошлого года в Самаре на Московском шоссе. По версии следствия, обвиняемая двигалась в сторону проспекта Масленникова, проехала на красный сигнал светофора и сбила 18-летнего молодого человека, работавшего курьером. В момент аварии он пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Позже он скончался от травм в больнице.

Родственники погибшего курьера посчитали приговор мягким и намерены обжаловать его в Шестом кассационном суде.

Андрей Сазонов