В Сочи организовали торжественный прием для выдающихся жительниц города

Администрация Сочи организовала торжественный прием к Международному женскому дню для горожанок, внесших существенный вклад в развитие муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Заместитель главы города Сергей Коновалов вручил приглашенным гостьям цветы, подарки и поздравительные адреса от руководителя муниципалитета.

«Особые слова признательности и благодарности хочу выразить матерям героев Отечества, которых, к сожалению, нет сегодня с нами. Мы всегда будем помнить об их подвигах и хранить эту память в наших сердцах, передавать ее будущим поколениям»,— отметил он в своем выступлении.

После официальной части мероприятия состоялось неформальное общение, во время которого жительницы Сои обсудили с представителями администрации интересующие их вопросы. На встрече затрагивались проблемы образования, здравоохранения и социальной сферы.

Анна Гречко