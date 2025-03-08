Прокуратура контролирует ремонт на тепломагистрали на 50 лет Октября в Саратове

Прокуратура Ленинского района Саратова взяла на контроль устранение коммунальной аварии на проспекте 50 лет Октября. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, до конца сегодняшнего дня, субботы, ограничение отопления и горячего водоснабжения затронет 140 жилых домов, в которых проживает более 24 тыс. человек. Специалисты ПАО «Т Плюс» проводят аварийно-ремонтные работы на тепломагистрали диаметром 720 мм близ дома № 116 по проспекту 50 лет Октября.

Если ПАО «Т Плюс» нарушит нормативные сроки устранения коммунальной аварии, надзорное ведомство примет необходимые меры. В таком случае прокуратуре района предстоит также оценить действия должностных лиц ресурсоснабжающей организации на предмет наличия признаков административного правонарушения по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ.

Павел Фролов