Выручка организаций Удмуртии превысила 1,3 трлн рублей в 2024 году

Выручка организаций Удмуртии возросла на 21% за год и составила 1,37 трлн руб. в 2024 году, сообщает пресс-служба Удмуртстата по оперативным данным. Основная часть выручки (79%) традиционно пришлась на обрабатывающие производства и добычу полезных ископаемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний региона увеличился в 1,6 раза за год и составил 152,9 млрд руб. Здесь не учитываются субъекты малого предпринимательства, бюджетные учреждения, банки, страховые и прочие финансово-кредитные организации.

Удельный вес убыточных организаций снизился на 0,8 п.п. за год и составил 18,4%. Рентабельность продаж увеличилась до 11,4% в 2024 году против 10,7% в 2023 году.