В 2024 году в Татарстане количество процедур внесудебного банкротства граждан увеличилось на 299,3% по сравнению с предыдущим годом, всего в республике было возбуждено более тыс. таких дел. Об этом сообщает «РБК-Татарстан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане число процедур внесудебного банкротства граждан выросло на 299,3%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Татарстане число процедур внесудебного банкротства граждан выросло на 299,3%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

За последние пять лет количество банкротств в Татарстане увеличилось в 6,8 раз. В 2019 году их было 1,7 тыс., а в 2020 году — всего 3,2 тыс. В прошлом году Татарстан занял девятое место среди регионов России по числу обанкротившихся граждан. Лидерами стали Московская область, Краснодарский край и Москва.

Прирост числа банкротств в Татарстане стал самым значительным среди регионов Приволжского федерального округа. В Чувашии и Кировской области показатель вырос на 27,2%, в Нижегородской — на 26,6%, а в Саратовской и Оренбургской областях — на 22,1% и 21,3% соответственно. Наименьший прирост зафиксирован в Самарской области — 6,2%.

В целом по России число банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 23,6%, достигнув 431,9 тыс. случаев. В Татарстане зарегистрировано 11,6 тыс. сообщений о введении судами процедур реализации имущества, что на 33,2% больше по сравнению с 2023 годом.

Влас Северин