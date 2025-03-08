Рассекречен документ о зверствах нацистов на Ставрополье в августе 1942

Ставропольская краевая психиатрическая больница № 1 опубликовала исторический документ, который рассказывает о преступлениях фашистов в годы Великой Отечественной войны. Оккупационные власти уничтожили 660 пациентов, сообщили в Telegram-канале краевого Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Ставропольский край был под контролем врага с августа 1942 года по январь 1943 года. За этот период оккупанты проводили массовые расстрелы и пытки мирных граждан. В январе 2023 года Ставропольский краевой суд признал эти действия геноцидом.

"Немецким командованием был разработан план «Ост», в соответствии с которым пациенты психиатрических больниц должны были уничтожаться»,— говорится в сообщении.

В акте указано, что оккупанты сажали по 70-75 человек в один автомобиль, и крики пациентов прекращались сразу после запуска двигателя.

После вывоза последней партии людей учреждение было закрыто. При отступлении оккупационные войска полностью уничтожили больницу, которая была одной из крупнейших в стране.

Николай Аксенов