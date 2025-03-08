За сутки в Свердловской области произошло 15 пожаров, один человек погиб

Спасатели ликвидировали 15 пожаров за прошедшие стуки в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате возгорания погиб один человек в СНТ «Заря» в Екатеринбурге. «Сгорела частная баня, площадь пожара составила 50 квадратов»,— пояснили в ведомстве, добавив, что пожар за 25 минут потушили 11 специалистов и три единицы техники. Отмечается, что в пятницу 6% пожаров возникли из-за «неосторожного обращения с огнем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В МЧС добавили, что причиной 12% возгораний стала неисправность электрооборудования. Так, в Сысерти загорелся частный дом и надворные постройки на ул. Трактовой. Пожар на площади в 120 кв. м. за 1,5 часа потушили восемь спасателей и три единицы техники.

В 6% случаев пожары возникли из-за нарушения правил безопасности при использовании печи. Отмечается, что в поселке Ольховка на ул. Вишневая горела частная баня на площади в 20 кв. м. «На пожаре работали восемь специалистов и три единицы техники. Огнеборцам потребовалось 25 минут, чтобы ликвидировать возгорание»,— добавили в пресс-службе.

В ГУ МЧС подчеркнули, что причины остальных пожаров устанавливают пожарные дознаватели.

Ранее в ведомстве сообщили о ликвидации девяти пожаров в области 6 марта. Специалисты не зафиксировали погибших и пострадавших в результате возгораний.

Василий Алексеев