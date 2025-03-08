В текущем году планируется заготовить в Татарстане не менее 11,455 тыс. тонны семян. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют заготовить 11,5 тыс. тонн семян в этом году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане планируют заготовить 11,5 тыс. тонн семян в этом году

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Татарстане началась заготовка и переработка лесосеменного сырья в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». С начала 2025 года собрано уже 23 тонны шишек сосны, ели и лиственницы.

За этот же период было переработано около 22 тонн шишек, что дало 193 кг семян. Из них 42 кг — ель, 139 кг — сосна и 12 кг — лиственница. Все собранные семена проверяются в филиале ФБУ «Рослесозащита» на соответствие стандартам качества.

Министр лесного хозяйства Республики Татарстан Равиль Кузюров сообщил, что основной период заготовки шишек приходится на январь — март. В это время проводится переработка сырья: сортировка, извлечение семян и их очистка от примесей. Засушка до рекомендуемой влажности также входит в процесс.

Влас Северин