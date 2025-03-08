В праздничные дни в Удмуртии ожидаются теплая погода и небольшой снег

8 марта в Удмуртии ожидается небольшой снег, температура воздуха составит 0..-5°С, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. В ночь на 9 марта существенных осадков не предвидится, температура опустится до -6..-11°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В течение воскресенья, 9 марта, ожидается влияние североатлантического циклона. Пройдет умеренный снег, местами сильный, возможны ухудшения видимости и снежный накат на дорогах. Температура воздуха повысится до -4..+1°С.

10 марта интенсивность осадков снизится до небольших, порывы ветра ослабнут. Ночью температура составит -1..-6°С, днем поднимется до -2..+3°С. На дорогах возможна гололедица.

По предварительному прогнозу, до конца следующей недели ожидается оттепель с температурой, соответствующей климатическим нормам первой декады апреля и осадками разной интенсивности