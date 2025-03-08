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В донском минтрансе связали рост нарушений ПДД с повышением качества дорог

В январе 2025 года на дорогах Ростовской области видеокамерами зафиксировано более 270 тыс. нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает министр транспорта региона Алена Беликова в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Это на 65% больше, чем в январе прошлого года, отмечает министр.

«Тенденция говорит о том, что наши водители стали чаще нарушать правила. Здесь имеется прямая связь с увеличением качества дорог», - пишет госпожа Беликова.

Она уточнила, что общая протяженность автодорог в Ростовской области составляет порядка 36 тыс. километров.

Алена Беликова была назначена министром транспорта региона в конце декабря указом врио губернатора Юрия Слюсаря.

Сергей Иванов

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