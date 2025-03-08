Губернатор Куйвашев и мэр Орлов поздравили свердловских девушек с 8 Марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил женщин с Международным женским днем, отметив, что они «преображают мир вокруг». «Стремление к бережному сохранению семейных традиций и духовно-нравственных ценностей составляют надежную основу для дальнейшего развития страны»,— отметил глава региона, заверив, что свердловское правительство делает «все необходимое, чтобы вы (девушки.— "Ъ-Урал") были надежно защищены от жизненных проблем, несправедливостей и обид».

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов напомнил, что название города говорит «об особой роли женщин в развитии уральской столицы». «Вы трудитесь во всех отраслях, достигаете самых высоких результатов благодаря своим знаниям, ответственности, постоянному стремлению к совершенству. И это вызывает у нас, мужчин, искреннее восхищение»,— подчеркнул градоначальник.

К поздравлениям присоединились председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Госпожа Бабушкина подчеркнула, что женщины «доказали свою успешность и востребованность в самых разных областях». «Вы оберегаете все, что лежит в основе нашей духовно-нравственной культуры: уважение к семье, любовь к детям, внимание к близким, справедливость и милосердие»,— пояснила спикер.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога отметил, что девушки «в любом деле достигают впечатляющих результатов». «Поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, точно и тщательно. Каждый день справляясь с огромным количеством рабочих и домашних задач, вы всегда остаетесь обворожительными и притягательными»,— добавил полпред.