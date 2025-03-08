В пятницу в Казани произошло 239 ДТП

Вчера, 7 марта, на территории Казани зарегистрировали 239 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Из общего числа аварий в одном ДТП пострадал человек. 93 аварии были оформлены в центрах ДТП, а 35 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

Кроме того, 8 водителей были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя — за отсутствие водительских прав, а один человек был доставлен в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступления.

Влас Северин