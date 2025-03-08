В Екатеринбурге открылась выставка «Создай небо» Наталии Хохоновой

В Доме Поклевских-Козелл (Свердловский областной краеведческий музей) открылась выставка «Создай небо» Наталии Хохоновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Создай небо» Наталии Хохоновой

Фото: Даниил Николаев Выставка «Создай небо» Наталии Хохоновой

Фото: Даниил Николаев

Наталия Хохонова — член Союза художников России. Окончила художественный и графический факультет НТГПИ. Активно участвует в выставках с 1992 года.

В экспозиции более 20 живописных работ, выполненных в стиле субъективного реализма, который сочетает узнаваемое и абстрактное.

«Работы Наталии не являются чем-то, что можно выразить словами, они активируют подсознание. Когда заходишь в помещение с ее работами, становится хорошо, даже если не смотреть на них прямо. Это не просто красиво, это положительно влияет на состояние»,— подчеркнул муж автора выставки, художник Борис Хохонов.

Художница приглашает зрителей стать активными участниками процесса восприятия искусства через создание личных сюжетов. Название выставки связано с технологиями 3D-моделирования, где зрители могут выбирать различные варианты неба для создания собственного пространства. В рамках исследовательского проекта «30 в кубе» посетители смогут внести вклад в экспозицию, добавив личные предметы размером до 30x30x30 см и сделав записи в бортовом журнале.

Первыми участниками проекта стали заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин и генеральный директор музея Александр Емельянов. Господин Емельянов отметил, что «главное достучаться до сознания автора, зрителя, создать настроение».

Выставка работает до 20 апреля. На закрытии участники проекта «30 в кубе» подведут итоги исследования.

Даниил Николаев