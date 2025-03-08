Вылет чартера из Перми в Египет отложили еще на сутки

Задержанный изначально на 16 часов рейс UJ 156 «Пермь-Шарм-эш-Шейх» вчера не вылетел, свидетельствуют данные расписания аэропорта Большое Савино. По расписанию он должен был вылететь из Перми 7 марта в 04:15, затем его вылет перенесли на 20 часов вечера 7 марта. Сейчас, согласно данным онлайн-табло аэропорта, расчетное время вылета – 20 часов 25 минут 8 марта. Судно в Пермь должно прибыть в 19 часов 15 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт «Пермь» Фото: аэропорт «Пермь»

Перевозчиком выступает египетская авиакомпания AlMasria.