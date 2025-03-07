Глава Приморско-Ахтарского района предупредил о беспилотной опасности

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко записал в своем Telegram-канале голосовое сообщение, в котором предупредил жителей о беспилотной опасности и сиренах. Ситуация находится под контролем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жителей района просят не подходить к окнам и быть внимательными, не покидать помещения. Максим Бондаренко также напомнил, что фото- и видеофиксация работы систем ПВО запрещена.

Меры безопасности необходимо соблюдать до сигнала «отбой».

Алина Зорина