Рыбинским троллейбусам дали женские имена

Новым троллейбусам «Рыбинскэлектротранса» дали женские имена. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Рудаков. Троллейбусы назвали «Наташа», «Ольга» и «Любовь». Названия написаны на капоте в красных сердечках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый троллейбус в Рыбинске

Фото: Дмитрий Рудаков Новый троллейбус в Рыбинске

Фото: Дмитрий Рудаков

Как рассказали «Ъ-Ярославль» в «Рыбинскэлектротрансе», сделать машины именными предложил автор книг по истории троллейбуса, член общественного совета Музея транспорта Москвы Константин Климов. По его словам, одним из поводов стало то, что троллейбусы пришли в город накануне 8 марта.

«Второй повод — хотелось подчеркнуть уникальность рыбинского предприятия. Оно находится в частном управлении, а таких случаев в мире всего 3-4. Имена же троллейбусы имеют только в одном городе мира. Мне бы хотелось, чтобы рыбинский троллейбус выделялся тем, что у машин есть свои имена»,— сказал «Ъ-Ярославль» Константин Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Имя нового троллейбуса

Фото: Дмитрий Рудаков Имя нового троллейбуса

Фото: Дмитрий Рудаков

Имена троллейбусов имеют свое значение. Троллейбус «Ольга» назван в честь директора троллейбусного предприятия города Видное Московской области Ольги Киндиной. По словам автора идеи, женщины крайне редко возглавляют предприятия электротранспорта.

«Наташа — это самое известное в мире русское имя, и женщин с таким именем в отрасли работает очень много, это обобщенный образ. А Любовь — это не только имя, но и чувство. Я надеюсь, что, узнав об этом, женщины захотят работать на таких именных троллейбусах, так как в нашей отрасли всегда есть кадровый дефицит»,— рассказал Константин Климов.

Вместе с именами машинам присвоены и бортовые номера. Например, троллейбус «Ольга» имеет номер 2025, так как этот год стал годом обновления рыбинского троллейбуса. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в «Рыбинскэлектротрансе», новые троллейбусы планируют вывести на маршрут к 17 марта.

Антон Голицын