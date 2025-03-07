После вмешательства прокуратуры медикам в Лесном выплатили более 11 млн рублей

После вмешательства прокуратуры закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Лесной Свердловской области медицинские работники смогли получить специальные социальные выплаты на общую сумму более 11 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проверка установила, что 44 сотрудникам ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России» в период с марта по ноябрь 2024 года не начислялась специальная социальная выплата из-за того, что работодатель не включил их в соответствующий реестр.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении обязанности на ЦМСЧ № 91 направить в региональное отделение Социального фонда РФ документацию для назначения выплат. Суд удовлетворил требования прокурора.

После вмешательства надзорного ведомства медикам перечислили специальную социальную выплату.

Полина Щуцкая