В аэропорту Сочи задержали блогера Александру Митрошину

По данным ряда СМИ, в аэропорту Сочи правоохранительные органы задержали блогера Александру Митрошину. Задержание прошло в рамках расследования уголовного дела об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве

Следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Александра Митрошина получила свыше 127 млн руб. в результате уклонения от уплаты налогов и сборов. Чтобы придать видимость законного владения этими средствами, блогер приобрела объект недвижимости в Москве.

Задержанную в скором времени доставят в столицу для проведения допроса. Следователи изучают сведения о финансовых операциях подозреваемой и проверяют ее причастность к другим экономическим преступлениям.

Мария Удовик