Всероссийская премия «Неистовый Виссарион» открывает прием заявок 10 марта

Прием заявок на Всероссийскую литературно-критическую премию «Неистовый Виссарион», направленную на продвижение современной русской литературы и критики, откроется 10 марта, сообщили в пресс-службе Свердловской областной библиотеке им. В. Г. Белинского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Премия «Неистовый Виссарион» названа в честь классика отечественной литературы Виссариона Белинского и была создана к 120-летию библиотеки. Она проходит с 2019 года по инициативе работников Свердловской областной библиотеки имени Белинского. По итогам 2023 года организаторы «Неистового Виссариона» получили премию губернатора Свердловской области «за инновации в библиотечной сфере».

Номинантом премии может стать автор, постоянно проживающий в РФ. На соискание премии принимается не более трех критических работ (статьи, обзоры, рецензии) о книгах отечественных авторов ХХI века, опубликованных в период с 9 марта 2023 по 9 марта 2025 года.

В этом году в состав жюри войдут лауреат премии Дмитрий Бавильский, писатель и критик Александр Мелихов, критик Валерия Пустовая, литературный блогер Иван Родионов, профессор Мария Литовская и секретарь премии Евгений Иванов.

Работы на конкурс могут выдвигать редакции литературных изданий, региональные отделения писательских союзов, издательства, библиотеки и литераторы. Срок подачи работ продлен до 27 апреля. Длинный список будет объявлен 30 апреля, а короткий – 30 мая. Имя лауреата станет известно 9 июня в Екатеринбурге.

По данным организаторов премии, победителей ждут денежные призы и памятные знаки.

Напомним, в прошлом году лауреатом премии «Неистовый Виссарион» стал писатель и критик Дмитрий Бавильский. Его работа о творчестве писательницы Юлии Кокошко была признана лучшей по решению жюри.

Полина Щуцкая