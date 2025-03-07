В Черноземье 8 марта будет облачно, от -2°С до +13°С

В субботу, 8 марта, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от -2°С до +13°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно с прояснениями, а температура составит +2°C. Днем прогнозируется переменная облачность при +13°C.

В Воронеже ночью ожидают малооблачную погоду и +2°C. Днем будет переменная облачность, а температура поднимется до +9°C.

В Курске в течение суток также переменная облачность. Температура ночью составит до +3°C. Днем — до +12°C.

В Липецке ночью прогнозируют -2°C и облачность с прояснениями. Днем будет малооблачно, а температура составит +8°C.

В Орле ночью будет облачно с прояснениями, до 0°C. Днем прогнозируют переменную облачность при +12°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -2°С, ожидается переменная облачность. Днем будет малооблачно, до +6°С

Егор Якимов