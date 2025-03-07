В Белгородской области трое жителей погибли, провалившись под лед

В Старооскольском округе Белгородской области погибли три человека, провалившись под лед. Об этом сообщил глава округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

Один житель провалился под лед на пляже «Юность» в Старом Осколе. Спасатели не успели его вытащить.

В селе Крутое, на пруду «Золотая рыбка», подо льдом оказались двое рыбаков — их тела спасатели обнаружили в нескольких метрах от берега. Личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Егор Якимов